16-11-2022 18:48

L’Argentina, che esordirà in Qatar contro l’Arabia Saudita, si impone nell’amichevole di Abu Dhabi contro gli Emirati Arabi Uniti 5-0, con Di Maria in gran spolvero: il bianconero, che ha concesso solamente coriandoli della sua classe in questo scorcio iniziale di campionato, ha rafforzato con un rasoterra al volo e con uno slalom vincente il vantaggio firmato Alvarez, abile a finalizzare il servizio di Messi in contropiede.

E’ stata proprio la Pulce a calare il poker su invito del concittadino, con un destro a incrociare: nel secondo tempo il punteggio è stato ritoccato dal subentrato Correa, imbeccato da De Paul.