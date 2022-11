Di Maria: "Quando hai un infortunio vicino al Mondiale ti spaventi"

14-11-2022 23:59

Angel Di Maria recentemente ha accusato degli infortuni con la Juventus, ma è tornato in forma per il Mondiale. A La Nacion, l’argentino ha risposto alla domanda se avesse mai temuto di dover saltare la Coppa del Mondo: “Ogni volta che hai un infortunio, vicino al Mondiale, ti spaventi. Questo è innegabile, ma la mia testa è calma e ora interpreto che quando le cose accadono, è perché devono accadere. Non si scelgono mai cose brutte. Succedono. Ciò che dipende da noi è, in primo luogo, assimilare che possono succederti, e, in secondo luogo, che da quel momento in poi devi fare del tuo meglio per superarle. L’ho imparato nel tempo, ovviamente, e con le esperienze”.