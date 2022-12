Qatar 2022, Bounou: "Datemi un pizzicotto, sto sognando"

10-12-2022 21:06

Il portiere del Marocco Yassine Bounou ha parlato in conferenza stampa in seguito alla vittoria sul Portogallo per 1-0, successo che vale la qualificazione alle semifinali della Coppa del Mondo in Qatar.

Queste le sue parole:

“Siamo nello stesso stato in cui siete voi. Datemi un pizzicotto, mi sembra di sognare! Ma come ha detto il nostro allenatore, siamo qui per cambiare la mentalità. Questo senso di inferiorità che abbiamo avuto, dobbiamo liberarcene. Un giocatore marocchino può affrontare chiunque al mondo. La cosa più importante è che abbiamo cambiato questa mentalità e la generazione che verrà dopo di noi saprà che una squadra marocchina può fare miracoli. È davvero difficile trovare le parole per descrivere questo momento. Tutta la nostra squadra, i tifosi che ci sostengono, questo è tutto ciò che ho. Tutti i giocatori hanno offerto una prestazione stellare. Avevamo degli infortuni, ma tutti i giocatori in campo erano al massimo livello. È difficile descrivere una gioia del genere”.