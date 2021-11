Qatar 2022, Congo a rischio eliminazione: l'incredibile gaffe di Hector Cuper

15-11-2021 08:21

Una giornata di festa rischia fortemente di tramutarsi in un vero e proprio dramma sportivo per il Congo.

La selezione guidata dall’ex tecnico di Inter e Parma Hector Raul Cuper ha sconfitto per 2-0 il Benin, superandolo in vetta al girone, e permettendo alla nazionale congolese di staccare il pass per gli spareggi mondiali.

Tuttavia il sogno di approdare al tabellone principale di Qatar 2022 rischia di sfumare proprio sul più bello a causa di un clamoroso errore da parte dell’allenatore argentino e del suo staff.

Sul risultato di 2-0, infatti, il ct ha utilizzato un quarto slot per i cambi rispetto ai tre previsti da regolamento.

Mossa che, a questo punto, rischia di costare carissimo con lo spettro della sconfitta a tavolino destinato a sfociare nella più amara delle realtà.

In tal caso, sarebbe infatti il Benin a riappropriarsi della vetta del raggruppamento, con il Congo costretto a dire addio al sogno mondiale. Nel modo più atroce e beffardo possibile.

OMNISPORT