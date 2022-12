Qatar 2022, Dalic: "Per Modric non sarà l'ultimo torneo"

04-12-2022 16:50

In vista del match contro il Giappone, il ct della Croazia Dalic ha dichiarato: “La Spagna e la Germania hanno dominato contro i nipponici, potrebbero esser state troppo sicure di sé e il Giappone le ha punite per questo”.

Dalic quindi predica attenzione: “Dovremo avere la massima concentrazione dopo aver perso la palla. Abbiamo una squadra esperta, non dobbiamo rilassarci nemmeno per un secondo. Loro non si arrenderanno, noi nemmeno. Abbiamo il massimo rispetto per il Giappone. Modric? Questo non sarà l’ultimo torneo che giocherà con la Croazia. Avremo bisogno di Luka ancora per un po’ in futuro”.