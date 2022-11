Qatar 2022, Danimarca: tra i 21 convocati ci sono gli italiani Kjaer e Maehle

07-11-2022 22:28

Il CT danese Kasper Hjumand ha diramato l’elenco dei principali calciatori che parteciperanno ai Mondiali: prima dell’esordio contro la Tunisia il gruppo storico sarà integrato dagli ultimi 5 ragazzi che rappresenteranno la Nazionale della Sirenetta in Qatar; oltre a Christian Eriksen, che gioca con il Manchester United grazie a un defibrillatore sottocutaneo e che nelle ultime 8 partite in Nazionale ha segnato in 3 occasioni, ci saranno gli italiani Joakim Maehle (Atalanta) e Simon Kjaer (Milan).

Altre stelle della Selezione sono il portiere (e figlio d’arte) Kasper Schmeichel e l’incursore del Tottenham Pierre-Emile Hojborg: sono stati protagonisti in Serie A Jens Stryger Larsen, Andreas Skov Olsen, Mikkel Damsgaard e Andreas Cornelius,

Questa la lista dei 21 convocati:

Kasper Schmeichel

Oliver Christensen

Daniel Wass

Rasmus Nissen Kristensen

Joakim Mæhle

Jens Stryger Larsen

Simon Kjær

Andreas Christensen

Joachim Andersen

Victor Nelsson

Thomas Delaney

Pierre-Emile Højbjerg

Christian Eriksen

Mathias Jensen

Andreas Skov Olsen

Mikkel Damsgaard

Jonas Wind

Martin Braithwaite

Kasper Dolberg

Andreas Cornelius

Jesper Lindstrøm