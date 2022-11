Qatar 2022, Deschamps: "Benzema non sarà sostituito"

20-11-2022 12:55

L’infortunio di Karim Benzema è un duro colpo per la Francia a poche ore dal debutto ai Mondiali 2022 in Qatar, martedì contro l’Australia. Il commissario tecnico Didier Deschamps ha però deciso di non convocare nessuno al posto del centravanti del Real Madrid, vincitore dell’ultimo Pallone d’Oro: “Karim Benzema non sarà sostituito”, ha detto a Telefoot.

Il ct dei Bleus campioni del mondo in carica ha così parlato della lesione che ha estromesso Benzema dai Mondiali: “È un duro colpo, aveva fatto di tutto per esserci e si stava allenando. Ha avvertito un dolore muscolare dopo un gesto in apparenza naturale – ha aggiunto Deschamps -. Invece, l’altra gamba è andata davanti e si è fatto male. Gli esami hanno confermato che c’è una lesione“.