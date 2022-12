Qatar 2022, Eder: "Eliminato il Brasile, tifo per Messi"

11-12-2022 16:11

Eder ha militato nella Nazionale azzurra dal 2015 al 2017 e in 26 presenze ha siglato 6 reti, la più famosa contro la Svezia agli Europei nel girone. Queste le riflessioni del brasiliano ex Samp e Inter sulla rassegna iridata esternate al Secolo XIX: “Senza l’Italia tifavo Brasile, l’eliminazione ai playoff contro la Svezia è una delle delusioni più grandi della mia vita e pensare all’Italia senza Mondiale per due volte di seguito è una vicenda incredibile. Però Mancini ha vinto l’Europeo: l’ho avuto all’Inter, è un grande uomo e un grande allenatore e risolleverà l’Italia ancora una volta, perché è solamente una questione di ricambio generazionale. Per la vittoria puntavo su Brasile, Francia o Argentina: il kappaò del Brasile conferma che il calcio è cambiato, non ci sono più partite facili. Spero vinca l’Argentina, Messi lo merita, per rivedere un calciatore come lui chissà quanto dovremo aspettare”.