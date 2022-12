Qatar 2022, Enzo Fernandez conteso da due big europee

13-12-2022 22:37

Enzo Fernandez è uno dei giocatori più in forma in questo Mondiale dell’Argentina, prima finalista dopo aver vinto per 3-0 sulla Croazia. Il centrocampista del Benfica ha una clausola da 120 milioni di euro, e dopo il Qatar potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per lui.

Come riporta il Corriere dello Sport, Liverpool e Real Madrid stanno pensando di investire forte su di lui, anche se per nessuna delle due rappresenta l’obiettivo principale. Sia Reds che Blancos infatti hanno come primo obiettivo a centrocampo l’inglese Bellingham, anche se al momento sembra più diretto verso Anfield.