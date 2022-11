Qatar 2022, Fernando Santos: "Dobbiamo migliorare gara dopo gara"

27-11-2022 15:49

Dopo aver battuto il Ghana, sulla strada verso la qualificazione agli ottavi c’è l’Uruguay e Fernando Santos, che alla guida del Portogallo ha vinto Europeo e Nations, indica come affrontare la partita: “Dobbiamo ragionare di partita in partita, cercando di capire dove possiamo migliorare. Dopo la sfida con la Serbia c’è stato un cambiamento: contro la Spagna siamo stati una squadra forte per lunghi tratti della gara. Siamo migliorati in alcuni aspetti: domani valuteremo nuovamente i nostri progressi”.

Il Ct portoghese si sofferma du alcuni calciatori: “Pepe è un mostro, se qualcuno ha un ruolo chiave nello spogliatoio, questo è lui. Le condizioni di Otavio e Nuno Mendes? Più tardi ci alleneremo e vedremo se ci sarà stato un miglioramento, in mattinata hanno svolto terapie. Per Danilo possiamo soltanto aspettare: se potremo contare ancora su di lui sarà meglio, ma non possiamo altrimenti piangerci addosso: ci sono altri tre centrali e contiamo su di loro”.