Qatar 2022, Flick: "Non è un torneo fatto per i tifosi"

13-08-2022 15:51

La Coppa del Mondo del Qatar non è un torneo “per tifosi”, afferma l’allenatore della Germania Hansi Flick, secondo la quale “il calcio dovrebbe essere per tutti”.

L’ultima edizione del torneo è stata fonte di molte polemiche da quando è stata assegnata al Qatar nel 2010.

La posizione della nazione nei confronti delle donne e della comunità LGBTQ+ è stata ampiamente indicata come un problema fin dall’inizio, mentre la morte di migliaia di lavoratori migranti è stata segnalata durante la preparazione della finale.

Date le limitate strutture ricettive del Qatar e lo spostamento nel bel mezzo della stagione dei club europei, la competizione ha presentato problemi sia per i tifosi che per i giocatori, anche al di là dei dibattiti morali.

Flick aveva in mente i tifosi quando ha aggiunto la sua voce a quelle di chi critica la Coppa del Mondo 2022.

“Fondamentalmente, penso che sia un peccato che questo torneo non sarà una Coppa del Mondo per i tifosi”, ha dichiarato alla Frankfurter Rundschau.

“Ho amici che vorrebbero volare in Qatar, ma scelgono di non farlo per una serie di motivi. Il calcio dovrebbe essere a disposizione di tutti. Per questo dico che non è una Coppa del Mondo per tifosi”.

Ma Flick ha riconosciuto che fare una dichiarazione politica diretta di protesta è “una sfida per tutti i soggetti coinvolti”, aggiungendo: “Abbiamo già avuto molte discussioni.

“Ci siederemo di nuovo a settembre e valuteremo cosa possiamo o vogliamo fare insieme ad altre nazioni”.

Flick guiderà la Germania per la prima volta in un torneo importante dopo essere subentrato a Joachim Low dopo la debacle a Euro2020.

La Germania affronterà Giappone, Spagna e Costa Rica nel Gruppo E, con la prima partita contro i Samurai Blue il 23 novembre.