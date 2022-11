Qatar 2022, Germania-Giappone: le probabili formazioni

23-11-2022 08:41

Oggi, alle ore 14:00, va in scena la sfida, valida per il gruppo E, tra Germania e Giappone. I tedeschi sono stati la prima squadra a qualificarsi per il Mondiale e puntano a dimenticare l’eliminazione alla fase a gironi di quattro anni fa. Il Giappone, quattro anni fa, ha raggiunto gli ottavi di finale a Russia 2018.

Flick, all’esordio in un Mondiale, si affiderà a Muller come punta centrale, supportato da Hofmann, Musiala e Gnabry. Dall’altra parte, stesso modulo (4-2-3-1) con Kubo, Kamada e Minamino alle spalle di Asado. In campo anche l’ex Inter Nagatomo (36enne) che si appresta a disputare così il quarto Mondiale della sua carriera.

Le probabili formazioni:

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Hofmann, Musiala, Gnabry; Muller. Ct. Flick

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Endo, Morita; Kubo, Kamada, Minamino; Asado. Ct. Moryiasu