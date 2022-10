Qatar 2022, i pre-convocati del Messico: presenti due giocatori della Serie A

27-10-2022 11:14

Il ct del Messico Gerardo “Tata” Martino ha reso noto l’elenco dei pre-convocati per il Mondiale in Qatar, al via il prossimo 20 novembre.

Il selezionatore della ‘Tricolor’ ha diffuso una lista di 31 calciatori, rispetto ai 44 che avrebbe potuto scegliere, così entro il 14 novembre, termine ultimo per la presentazione dell’elenco definitivo dei 26, dovrà depennare solo cinque nomi.

Due i giocatori della Serie A presenti nel primo elenco: al sicuro sembra la presenza del napoletano Hirving Lozano, sogna invece il difensore della Cremonese Johan Vasquez, ex Genoa, tornato stabilmente nel giro della nazionale dal 2021 e titolare nelle ultime due partite di qualificazione al Mondiale.

Per il Messico quella in Qatar sarà l’ottava partecipazione consecutiva alla fase finale di un Mondiale: dal 1994 in avanti i centroamericani hanno sempre superato il primo turno, fermandosi agli ottavi di finale.

Inserito nel Gruppo C, il Messico debutterà il 22 novembre affrontando la Polonia, per poi giocare contro l’Argentina il 26 e chiudere il girone sfidando l’Arrabia Saudita il 30.

Questa la lista provvisoria di Martino:

Portieri: Cota (León), Ochoa (America), Talavera (FC Juarez).

Difensori: Kevin Alvarez (Pachuca), Angulo (Tigres), Araujo (America), Arteaga (Genk), Gallardo (Monterrey), Montes (Monterrey), Moreno (Monterrey), Sanchez (Ajax), Vasquez (Cremonese).

Centrocampisti: Alvarado (Guadalajara), Edson Alvarez (Ajax), Antuna (Cruz Azul), Chávez (Pachuca), Corona (Siviglia), Guardado (Real Betis), Gutierrez (PSV Eindhoven), Herrera (Houston Dynamo), Lainez (Sporting Braga), Pineda (AEK Atene), Rodriguez (Cruz Azul), Romo (Monterrey), Sanchez (Pachuca).

Attaccanti: Funes Mori (Monterrey), Gimenez (Feyenoord), Jimenez (Wolverhampton), Lozano (Napoli), Martín (America), Vega (Guadalajara).