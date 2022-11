Qatar 2022, il bellissimo post social di Ronaldo per Neymar

27-11-2022 18:05

Con un lungo messaggio social, Ronaldo ha voluto sostenere Neymar: “Sono certo che la maggior parte dei brasiliani, come me, ti ama e ti ammira. Il tuo talento ti ha portato tanto lontano e in alto che c‘è ammirazione per te in ogni angolo del mondo. E tuttavia, per essere arrivato dove sei arrivato, per il successo che hai avuto, sei stato colpito dall’invidia e dalla malvagità, al punto che qualcuno celebra l’infortunio di una stella come te. Dove siamo arrivati? Che mondo è questo? Quale messaggio stiamo mandando ai nostri giovani? C’è sempre stata la gente che tifa contro, ma è triste vedere una società incamminata verso la banalizzazione dell’intolleranza e l’accettazione delle parole d’odio”.

Ronaldo ha una speranza: “E in contrasto a questa violenza verbale con potere distruttivo, oggi ti dico: torna più forte! Più esperto! Con maggior fame di gol! Il bene che tu fai dentro e fuori dal campo è molto più grande dell’invidia nei tuoi confronti. Non ti dimenticare nemmeno per un momento del cammino che hai percorso e che ha fatto di te un idolo del calcio mondiale. Il Brasile ti ama! La vera torcida, quella che tifa a favore, ha bisogno dei tuoi gol, dei tuoi dribbling, del tuo coraggio e della tua allegria! Non dare soddisfazione ai codardi e agli invidiosi. Goditi l’amore che viene dalla maggior parte del Paese”.

Ronaldo conclude: “Non esaltare i codardi e gli invidiosi. Festeggia l’amore che viene dalla maggior parte del tuo paese. Salirai in cima @neymarjr! E che tutto l’odio diventi motivazione. A tutti coloro che sono arrivati a leggere fin qui, chiedo che mandino energia positiva per la Seleçao, per Neymar, per Danilo e per tutti i giocatori”.