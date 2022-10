Qatar 2022, il calendario del Gruppo F

28-10-2022 09:58

Rivelazioni dell’ultimo Mondiale, Belgio e Croazia, rispettivamente terza e seconda in Russia tra i giganti Francia e Inghilterra, dovranno affrontarsi in Qatar già nella fase a gironi.

In quattro anni le due nazionali non sono riuscite a confermarsi ad altissimi livelli ad Euro 2020, venendo eliminate ai quarti da Italia e Spagna, ma puntano a fare parecchia strada al Mondiale 2022, complice un girone non troppo proibitivo che comprende anche il Marocco, alla seconda qualficazione consecutiva, ma a secco di successi in un Mondiale da Francia ’98, e la grande novità Canada, di ritorno dopo l’unica partecipazione del 1986: i nordamericani preparano l’edizione che ospiteranno nel 2026 con Messico e Stati Uniti e puntano a sorprendere, forti della presenza di talenti come Alphonso Davies e Jonathan David.

Questo il calendario completo del Gruppo F di Qatar 2022 (tra parentesi le città sedi delle partite):

1ª giornata

mercoledì 23 novembre

ore 11: Marocco-Croazia (Al Khawr)

ore 20: Belgio-Canada (Al Rayyan)

2ª giornata

domenica 27 novembre:

ore 14: Belgio-Marocco (Doha)

ore 17: Croazia-Canada (Al Rayyan)

3ª giornata

giovedì 1° dicembre, ore 16: Canada-Marocco (Doha) e Croazia-Belgio (Al Rayyan)