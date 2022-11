Qatar 2022, Iran-USA: le formazioni ufficiali

29-11-2022 19:28

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Iran-Stati Uniti, gara valida per la terza giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo in Qatar 2022.

Questo è il primo incontro tra Iran e Stati Uniti in una competizione qualsiasi dal gennaio 2000, con le due squadre che hanno pareggiato 1-1 in un’amichevole in California.

Queste le formazoni ufficiali:

IRAN (4-3-3): Beiranvand; Rezaeian, M.Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi; Noorollahi, Ezatolahi, Hajisafi; Gholizadeh, Azmoun, Taremi. CT. Queiroz.

USA (4-3-3): Turner; Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic. CT. Berhalter.