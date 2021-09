Qatar 2022, Italia-Lituania: le probabili formazioni

Questa sera l’Italia di Roberto Mancini sarà in campo per la gara ufficiale di qualificazioni ai mondiali contro la Lituania.

Il CT azzurro sarà costretto a fare un pò di turnover: facile aspettarsi qualche cambio rispetto a domenica, magari anche in porta dove Sirigu è pronto eventualmente a prendere il posto di Gigio Donnarumma. Quasi certamente in difesa non rivedremo Chiellini che potrebbe essere sostituito da Alessandro Bastoni, con la conferma di Bonucci ed Emerson Palmieri e la possibile maglia per Calabria come terzino destro; a centrocampo un posto da titolare dovrebbe averlo Zaniolo, che giocherà come mezzala con Locatelli che potrebbe essere spostato in cabina di regia.

Nel tridente avanzato, Federico Chiesa tornerà titolare a destra; riposeranno Immobile e Lorenzo Insigne, quindi come prima punta potremmo avere Raspadori mentre a fare il laterale sinistro sarebbe Kean, che nelle prime partite con l’Italia aveva giocato proprio come esterno tattico.

Modulo speculare per i nostri avversari: il tecnico della nazionale baltica si presenterà a Reggio Emilia con Utkus e Satkus centrali di difesa a protezione del portiere e capitano Setkus, a fare da terzini saranno invece Lasickas e Baravykas. A centrocampo il posto di perno centrale davanti alla difesa se lo prende Megelaitis, volto conosciuto visto che gioca nella nostra Serie C.

Avremo poi due mezzali in Slivka, lui pure passato dall’Italia, e Kazlauskas che sono favoriti su Simkus, prima alternativa per questo reparto. In avanti invece il calciatore più rappresentativo è senza dubbio il trentenne Novikovas, che partirà come laterale sulla corsia di sinistra; sull’altro versante dovrebbe operare Cernych, la prima punta della Lituania sarà invece Dubickas che gioca nel Piacenza.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, A. Bastoni, Emerson P.; Pessina, Locatelli, Zaniolo; F. Chiesa, Raspadori, Kean. Allenatore: Roberto Mancini

LITUANIA (4-3-3): Setkus; Lasickas, Utkus, Satkus, Baravykas; Slivka, Megelaitis, Kazlauskas; Cernych, Dubickas, Novikovas. Allenatore: Valdas Ivanauskas

OMNISPORT | 08-09-2021 11:50