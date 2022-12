Qatar 2022, Joao Felix: "Penso solamente al Mondiale"

07-12-2022 15:58

Joao Felix ieri ha giocato la sua migliore partita in Qatar (in cui ha realizzato la quarta rete con la Selezione lusitana) e questo è già valido motivo per proseguire il cammino a livello di concentrazione: “Al momento sono concentrato sulla Nazionale” ha spiegato ai microfoni di Sport TV “Parleremo più avanti dell’Atletico Madrid, anche perché il mio agente non dice nulla su ciò che potrà accadere. Devo essere concentrato soltanto sul Mondiale: quando gioco per questa squadra provo sensazioni diverse, provo un altro tipo di gioia”.

Il talento cresciuto nelle Giovanili del Porto e sbocciato nel Benfica, milita nelle fila dei Colchores dal 2019: nonostante la Liga vinta nel ’20-’21, il classe 1999 spesso è apparso come ingabbiato dall’impronta tattica e temperamentale impressa dal Cholo Simeone alla sua squadra e non è detto che il matrimonio prosegua.