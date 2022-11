Qatar 2022, Kjaer esalta Mbappé: "E' impressionante nelle ripartenze".

28-11-2022 17:11

La Danimarca deve battere l’Australia per conquistare gli ottavi di finale e Simon Kjaer racconta come gli scandinavi, e lui in particolare, stanno approcciando la partita al sito della Gazzetta dello Sport: “Non sto bene, contro la Francia non ero pronto per giocare 90′ e il nostro CT ha preso la decisione giusta, non avrei potuto dare la giusta mano alla squadra”.

Il centrale difensivo rossonero ha chiesto a fine gara una mano al compagno di squadra Olivier Giroud: “A lui ho fatto le congratulazioni per aver raggiunto i gol di Henry con la Francia, 51 realizzazioni sono un dato impressionante, se farà altre reti alla Tunisia ci aiuterà a passare il turno. Chi vorrei agli ottavi? Meglio pensare prima a centrare il passaggio del girone, non pensiamo all’Argentina”.

La partita contro i campioni in carica ha messo ancora una volta in mostra Kylian Mbappé: “Sono sincero, è incredibile. Mbappé è un fenomeno e ha una squadra che lavora per lui: tutti corrono, lui a volte si ferma, aspetta e riparte; e quando riparte, ti fa sempre male sempre. Nella mia lunga carriera non ho mai visto calciatori così veloci”.