Qatar 2022, l'allarme di Deschamps: "Lewandowki pericolo numero uno"

03-12-2022 17:25

Didier Deschamps sa che il pericolo numero uno nella prima partita da dentro o fuori sulla strada del bis iridato è Lewandowski: “È molto efficace in area di rigore e dobbiamo assicurarci di limitare la sua influenza. Meno palloni ha a disposizione e meno sarà pericoloso: al di là della sua intelligenza e della sua abilità con la palla, usa bene il corpo anche se non sempre riceve i palloni necessari. Ogni mezza palla però può essere pericolosa con lui. Non ci concentreremo solamente su come fermarlo, ma cercheremo di renderlo il meno pericoloso possibile”.

Il 54enne di Bayonne esalta le prestazioni di Adrien Rabiot: “C’è continuità con l’annata alla Juve, il ragazzo ha tolto qualcosa dal suo gioco e oggi abbiamo un centrocampista completo. Si dice di lui che sia un giocatore di equilibrio, ma è in grado di fare bene tanto in difesa quanto in attacco. E’ intelligente, sa sempre dove deve essere”.

In caso di successo, i transalpini incontreranno nei quarti di finale Inghilterra o Senegal: