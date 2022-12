Qatar 2022, l'omaggio della Legends Cup a Sinisa Mihajlovic

16-12-2022 19:25

Nella giornata di oggi il presidente della FIFA Gianni Infantino ha tenuto la conferenza stampa di chiusura del torneo in vista delle ultime due partite del fine settimana. Più tardi, Infantino è anche sceso in campo per la Legends Cup. Tuttavia, un’altra leggenda era nei pensieri dei presenti, ovvero Sinisa Mihajlovic, scomparso nella giornata di oggi dopo una lotta di 3 anni contro la Leucemia.

Mihajlovic ha trascorso 14 anni da calciatore in Italia e quasi tutta la sua carriera da allenatore, lasciandosi alle spalle l’eredità di un grande della Serie A.

I tributi sono arrivati da lontano, tra cui un tocco simpatico alla Legends Cup, un torneo FIFA che consiste in partite a campo ridotto a Doha tra squadre composte da ex giocatori.

Una squadra è infatti scesa in campo con la scritta “Sinisa 11” sul retro della maglia.

Un gesto semplice ma toccante.