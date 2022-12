Qatar 2022, Materazzi: "Spero vinca l'Argentina"

14-12-2022 13:07

Marco Materazzi, ex giocatore dell’inter ed ex Campione del Mondo con l’Italia ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport parlando el Mondiale del Qatar.

In vista del match della Francia ha parlato di Mnappé.

«Nell’uno contro uno Mbappé ti ammazza. Nei quarti con una progressione ha dato quattro metri a Walker, che è molto veloce. Giroud, rispetto a Mbappé, sai dove trovarlo. Però ha il difetto che fa gol. E sa sfruttare molto bene le situazioni, i dettagli. Sul gol decisivo contro l’Inghilterra, è stato bravissimo a staccarsi da Maguire che gli ha concesso un metro mentre partiva il cross. E non l’ha preso più. E poi c’è Griezmann che è imprevedibile e porta equilibrio».

E su chi tifa: «Oggi per il Marocco, ma credo sia la meno forte. Spero vinca l’Argentina, sarei contento per Messi: ha deliziato il calcio per tanti anni, se lo meriterebbe».