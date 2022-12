Qatar 2022, Nagatomo: "Serve un Giappone di Samurai"

04-12-2022 18:45

Dopo aver eliminato la Germania e battuto la Spagna, il Giappone non vuole finire di stupire contro i vice-campioni della Croazia e affida a Yuto Nagatomo, prossimo alle 150 presenza con la Selezione nipponica, le parole della vigilia: “Sarà una grande occasione, dobbiamo dimostrare a tutti che possiamo giocare come fossimo Samurai. Se i nostri avversari sono impauriti, non saranno in grado di usare le loro tecniche e lo stesso vale per noi, per ottenere il massimo dobbiamo avere coraggio: domani ci piacerebbe per questo dimostrare quanto possiamo essere coraggiosi”.

Gli asiatici, che disputano il 7^ Mondiale di fila, sognano il traguardo dei quarti di finale sinora mai raggiunto: sono 7 le loro vittorie complessive nella manifestazione.