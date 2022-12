Qatar 2022: Olanda – Argentina, le formazioni ufficiali

09-12-2022 19:30

Alle ore 20 il fischio d’inizio della sfida tra Olanda e Argentina, chi vince incontra la Croazia in semifinale, capace di battere il Brasile di Neymar ai calci di rigore.

Il tecnico Van Gaal sceglie Bergwijn alle spalle del duo Gakpo e Depay, mentre in mezzo al campo si affida all’atalantino De Roon.

Il tecnico dell’albiceleste, invece, schiera De Paul, incerto alla vigilia per motivi fisici, mentre lascia in panchina Di Maria, Lautaro Martinez e Paredes. Al fianco di Messi ci sarà ancora una volta Alvarez.

Ecco le formazioni ufficiali.

Olanda (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Bergwijn; Gakpo, Depay. Allenatore: Van Gaal.

Argentina (3-5-2): E. Martinez; Romero, Otamendi, Li. Martinez; Molina, Fernandez, Mac Allister, De Paul, Acuna; Messi, Alvarez. Allenatore: Scaloni.