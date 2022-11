Qatar 2022, Paulo Bento: “Soddisfatto della prestazione, non del risultato”

28-11-2022 18:58

“Penso che abbiamo fatto abbastanza per vincere la partita, un pareggio sarebbe stato più giusto a mio parere. Abbiamo fatto troppi errori difensivi ma alla fine penso che la nostra prestazione in generale sia stata positiva”. Queste le parole del Commissario Tecnico portoghese della Corea del Sud, Paulo Bento, al termine della gara persa contro il Ghana.

“Abbiamo fatto alcuni errori ma abbiamo creato tantissime opportunità con le quali avremmo potuto cambiare il volto della gara. Una volta raggiunto il pari meritatamente abbiamo concesso un gol incredibile. Il risultato non rispecchia la gara, – conclude Paulo Bento – sono molto arrabbiato per il risultato ma contento per la prestazione”

Paulo Bento protagonista in negativo nel finale di gara di una veemente protesta nei confronti del direttore di gara Anthony Taylor reo, secondo il tecnico, di non aver fatto battere un calcio d’angolo alle tigri coreane. Proteste veementi e cartellino rosso sventolato dal direttore di gara all’indirizzo del ct, rosso che costerà a Paulo Bento la squalifica per l’ultima gara del girone proprio contro il “suo” Portogallo.

Non pago Bento si è lasciato andare ad un improperio nei confronti dell’arbitro in mondovisione, “vai para o caralho” (traducibile con “Vai all’Inferno”), insulto che potrebbe costargli anche una multa dalla Fifa.