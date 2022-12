06-12-2022 14:20

Con un sondaggio, i tifosi lusitani hanno bocciato Cristiano Ronaldo: in molti vorrebbero vederlo in panchina agli ottavi dei Mondiali in Qatar. Il giocatore ex Juventus però non ci pensa e sui social manda un chiaro messaggio.

Ronaldo ha infatti suonato la carica in vista di Portogallo-Svizzera: “Oggi è per il Portogallo! Per i portoghesi! Per noi e per i nostri! Oggi è per tutti i sogni che ognuno di noi ha! Faremo di tutto“.