Qatar 2022, Scaloni: "L'Argentina ha il giusto spirito"

L’Argentina ha dovuto riprendere il filo con una partita che forse riteneva archiviata e carattere e versatilità sono gli aspetti che Lionel Scaloni accoglie di buon grado: “Questa squadra ha lo spirito per poter affrontare ogni momento. Dal mio punto di vista non meritavamo di andare ai rigori, ma anche arrivandoci la squadra ha continuato a mostrare la sua faccia. Avevamo la partita sotto controllo, ma il calcio può sorprendere. Questa squadra ha orgoglio e freschezza: è decisivo non mollare mai. Noi pensiamo sempre ad attaccare, al di là di quello che propongono gli avversari. La partita è stata difficile, soprattutto nel secondo tempo”.

Lo sforzo ulteriore per accedere alle semifinali è commentato ancora sui canali ufficiali dell’Albiceleste: “Sapevamo che nei supplementari, giocando il nostro calcio, avremmo potuto cambiare il risultato. Abbiamo campioni che hanno dimostrato di avere carattere in questo Mondiale. Questa squadra mostra le diverse sfaccettature che il gioco richiede: ai rigori avevo molti giocatori che volevano calciare e sapevo che Emiliano poteva pararne qualcuno”

