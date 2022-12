Qatar 2022, Scaloni: "L'Australia è stata una rivale complicata"

04-12-2022 00:00

L’Argentina è la seconda qualificata ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 grazie alla vittoria per 2-1 nei confronti dell’Australia. Il ct Lionel Scaloni ha commentato così la partita vinta: “È stata una partita difficile, ci hanno messo una pressione soffocante, che ci è costata soprattutto nel primo tempo. All’intervallo abbiamo però fatto delle correzioni. Leo Messi ha aperto la partita e poi abbiamo alzato il ritmo”.

Su Angel Di Maria ha invece detto: “Questa sera non poteva giocare, anche se averlo in panchina è sempre una tentazione. Speriamo che con il passare dei giorni possa migliorare e mettersi in gioco”. Quindi sull’avversaria ha aggiunto: “La squadra australiana è stata un’avversaria complicata: è bene che tutti capiscano che la difficoltà di questa competizione è massima”. Ora ai quarti la sfida con l’Olanda.