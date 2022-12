Qatar 2022, smantellato dopo 7 partite: la fine del 974 Stadium

06-12-2022 18:35

Ci sono tantissime storie particolari riguardanti questo Mondiale in Qatar, e una di queste riguarda il 974 Stadium, un progetto avvenieristico di staio sostenibile. Questo impianto infatti è stato costruito utilizzando dei container, ed è stato pensato per facilitarne lo smantellamento una volta conclusa la sua funzione. Questo stadio infatti, costruito ex novo proprio per il Mondiale in Qatar 2022, ha ospitato appena sette partite.

L’ultima gara disputata in questo impianto è stata la vittoria per 4-1 del Brasile sulla Corea del Sud negli ottavi di finale. Oltre al sesto degli otto ottavi di finale previsti, al 974 si sono disputate anche Messico-Polonia 0-0, Portogallo-Ghana 3-2, Francia-Danimarca 2-1, Brasile-Svizzera 1-0, Polonia-Argentina 0-2 e Serbia-Svizzera 2-3.