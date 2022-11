Qatar 2022, Southgate: "Foden avrà spazio in questo Mondiale"

28-11-2022 16:08

Gareth Southgate ha dichiarato che Phil Foden “giocherà un ruolo importante” nel prosieguo della Coppa del Mondo dell’Inghilterra, nonostante il poco spazio a disposizione del centrocampista fino a questo momento. Foden è entrato nei 19 minuti finali della vittoria dell’Inghilterra sull’Iran per 6-2 nell’esordio del Gruppo B e non è stato utilizzato nel pareggio senza reti con gli Stati Uniti.

Southgate è stato criticato per non aver utilizzato la stella del Manchester City durante la brutta prestazione dei Tre Leoni contro gli Stati Uniti. Il manager dell’Inghilterra ha difeso la sua decisione, ma ora Foden sembra destinato a giocare un ruolo più importante, forse a partire dalla sfida di martedì contro il Galles.

“Amiamo Phil, è un super giocatore”, ha detto Southgate a BBC Sport. “Avrà un ruolo importante in questo torneo per noi. La mentalità di Phil in allenamento e il modo in cui affronta tutto è eccellente”.

Foden ha giocato 20 partite con il City in questa stagione – solo Joao Cancelo (21) e Bernardo Silva (22) hanno giocato più regolarmente sotto Pep Guardiola. Ha segnato otto volte e fornito tre assist, e Southgate ha parlato della versatilità del 22enne a centrocampo e in attacco.

“Ci sono diverse possibilità. Può giocare su entrambe le fasce e può giocare come falso nove se decidiamo di farlo”, ha detto Southgate. “Può giocare anche da attaccante, anche se non lo fa spesso a livello di club, quindi forse è applicabile a certe partite o a certi momenti. È un giocatore molto flessibile in termini di caratteristiche che ha e di dove può avere un impatto. È una minaccia per il gol, e anche questo è molto importante”.