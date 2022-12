Qatar 2022, Tagliafico: "Non c'è gusto senza sofferenza"

18-12-2022 20:21

È andata in vantaggio e si è fatta rimontare due volte, ma poi alla fine l’Argentina è riuscita a portarsi a casa i Mondiali di Qatar 2022 dopo i calci di rigore in finale contro la Francia. Un successo sofferto, come ammesso anche da Nicolás Tagliafico: “Siamo rimasti calmi”, le prime parole del difensore esterno ai microfoni di Rai Sport.

“Nonostante tutto quello che abbiamo affrontato in questa competizione stasera eravamo molto tranquilli. Ci siamo detti che non c’è gusto senza sofferenza – ha spiegato Tagliafico -. Il primo tempo è stato ottimo, nel secondo abbiamo commesso qualche errore, ma abbiamo vinto sia dentro che fuori dal campo. Come argentini otteniamo sempre quello che vogliamo“.