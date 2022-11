Qatar 2022, Tunisia-Francia: le probabili formazioni

30-11-2022 08:24

Oggi, alle 16:00, va in scena Tunisia-Francia, gara valida per l’ultima giornata del gruppo D. La squadra del Ct Deschamps è già certa del passaggio agli ottavi di finale, avendo vinto entrambe le sfide con Australia e Danimarca. Alla Tunisia serve un miracolo, visto che ha un solo punto in classifica dopo due giornate.

In casa transalpina, spazio a un ampio turnover. Tante novità: da Mandanda a Veretout, anche se Mbappé (a caccia di altri record al Mondiale) e Giroud sembrano sicuri di una maglia da titolare. Dall’altra parte, il Ct Kadri pare intenzionato a puntare sul 4-3-3 con il tridente formato da Sliti, Jebali e Msakni.

Le probabili formazioni:

TUNISIA (3-4-3): Dahmen; Bronn, Talbi, Meriah; Drager, Skhiri, Laidouni, Ali Abdi; Sliti, Jebali, Msakni. Ct: Kadri.

FRANCIA (4-2-3-1): Mandanda; Pavard, Konaté, Saliba, Camavinga; Guendouzi, Fofana; Coman, Veretout, Mbappé; Giroud. Ct: Deschamps