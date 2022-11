Qatar 2022, Uruguay: i convocati per i Mondiali

09-11-2022 19:07

L’Uruguay, tramite un comunicato ufficiale, ha diramato la lista ufficiale dei calciatori convocati per la Coppa del Mondo che partirà tra pochi giorni in Qatar. A rappresentare “l’Italia” ci sarà il mediano della Lazio, ed ex Inter e Fiorentina, Matias Vecino.

Queste le scelte dei sudamericani:

PORTIERI: Muslera, Rochet, Sosa, De Amores, Mele, Olveira.

DIFENSORI: Gimenez, Coates, Godin, M.Caceres, S. Caceres, Rogel, Cabrera, Mendez, Bueno, Alvarez, Araujo, D.Suarez, Varela, Pereira, Rodriguez, Gonzalez, Olivera, Vina, Piquerez, Espino, Olaza.

CENTROCAMPISTI: Torreira, Ugarte, Arambarri, Vecino, Bentancur, Valverde, Gorriaran, Carballo, C.Araujo, Diaz, Pellistri, Canobbio, Rossi, Ocampos, Torres, De La Cruz, De Arrascaeta, M.Araujo.

ATTACCANTI: Suarez, Cavani, Nunez, M.Gomez, Satriano, Alvarez, Rodriguez, Lopez, Borbas.