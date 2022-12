Qatar, Inghilterra eliminata: le reazioni di Grealish e Rashford

11-12-2022 19:50

Dopo l’uscita di scena dalla Coppa del Mondo contro la Francia, Jack Grealish ha esortato l’Inghilterra a “fare la storia” nei prossimi tornei, mentre Marcus Rashford si è unito a lui nel promettere che i Tre Leoni avrebbero reagito nel prossimo futuro.

Sabato l’Inghilterra ha subito la settima eliminazione ai quarti di finale della Coppa del Mondo, un record per il torneo, mentre i gol di Aurelien Tchouameni e Olivier Giroud hanno permesso alla Francia di guadagnare l’accesso alle semifinali.

Harry Kane ha segnato un rigore e ne ha sbagliato un altro che è costato l’eliminazione dal torneo, ma Grealish è convinto che gli uomini di Gareth Southgate faranno ammenda in futuro.

L’esterno del Manchester City si è detto dispiaciuto che questa volta non sia andata bene, essendo convinto che l’Inghilterra fosse sulla buona strada per la gloria del torneo mondiale:

“Assolutamente devastato dall’uscita, le parole non possono descriverlo perché pensavo davvero che questo fosse il nostro anno”, ha scritto Grealish su Twitter domenica. “Sono così orgoglioso di far parte di questa squadra ed è stato un privilegio stare con questo gruppo di giocatori e staff nelle ultime quattro settimane. Abbiamo tutti un legame incredibile e guardiamo al futuro perché vogliamo fare la storia per tutti voi a casa. Grazie a tutti i tifosi dell’Inghilterra per il loro sostegno nelle ultime quattro settimane”.

Rashford, che insieme a Bukayo Saka è stato il miglior marcatore dell’Inghilterra in Qatar con tre gol, ha usato un tono simile a quello di Grealish.

“Le ultime settimane sono state una montagna russa di emozioni, ognuno della nostra squadra ha dato tutto quello che aveva per essere pronto a ciò che ci veniva proposto”, ha detto Rashford in un tweet. “Ci siamo andati vicini, ma non abbastanza. Vi prometto che ci torneremo! Grazie per il supporto incondizionato”.