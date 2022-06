Quagliarella-Samp, il matrimonio continua: rinnovo di un anno per il bomber di Castellammare

25-06-2022 22:35

Fabio Quagliarella e Sampdoria ancora avanti insieme. Secondo una nota diffusa dall’Ansa, l’attaccante di Castellammare di Stabia starebbe per firmare il prolungamento contrattuale di un anno per essere ancora una volta protagonista in blucerchiato e in Serie A. Anche a 40 anni, che compirà il prossimo gennaio.

Per Quagliarella si tratta, quindi, dell’ottava stagione consecutiva con la formazione doriana, in cui era tornato a giocare il 1° febbraio 2016 dopo aver lasciato il Torino (e qualche polemica di troppo coi tifosi granata per via di una mancata esultanza dopo un gol al Napoli) in prestito con obbligo di riscatto. Si trattò, invero, di un ritorno alla Sampdoria, dopo i 13 gol realizzati in blucerchiato nella stagione 2006-2007. A breve, l’annuncio ufficiale del rinnovo.

