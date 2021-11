Qualif. Mondiali, Argentina: molti italiani chiamati da Scaloni

03-11-2021 23:28

Per le sfide contro Uruguay e Brasile valide per le qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022, il tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni prende molto dalla Serie A, richiamando finalmente anche la Joya Paulo Dybala. Queste le scelte del tecnico sudamericano:

Portieri: Armani, Emiliano Martinez, Musso

Difensori: Molina, Montiel, Romero, Pezzella, Otamendi, Martinez Quarta, Tagliafico, Marcos Acuna, Guido Rodriguez.

Centrocampisti: Paredes, Lisandro Martinez, Enzo Fernandez, De Paul, Palacios, Lo Celso, Dominguez

Attaccanti: Di Maria, Messi, Angel Correa, Lautaro Martinez, Dybala, Julian Alvarez, Nico Gonzalez, Joaquin Correa, Almada, Santiago Simon, Zeballos, Medina, Soulé, Gaston Avila, Gomes Gerth.

