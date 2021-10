Qualif. Qatar 2022, Brasile: i convocati di Tite

29-10-2021 18:00

Adenor Leonardo Bacchi, detto Tite, ha appena diramato la lista dei convocati del suo Brasile in vista degli impegni di qualificazione sudamericane verso il Mondiale in Qatar contro Colombia e Argentina. Ecco le scelte del CT verdeoro. C’è Coutinho, ancora out Vinicius Jr:

Portieri: Alisson, Emerson, Gabriel Chapecó.

Difensori: Danilo, Emerson, Alex Sandro, Renan Lodi, Eder Militão, Lucas Veríssimo, Marquinhos, Thiago Silva.

Centrocampisti: Casemiro, Fabinho, Fred, Gerson, Lucas Paquetá, Philippe Coutinho,

Attaccanti: Antony, Firmino, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha.

OMNISPORT