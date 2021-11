Qualifi. Mondiali CONCACAF: McKennie lancia gli USA, bene Canada e Panama

13-11-2021 12:36

Non solo in Europa e in Sudamerica procedono le fasi di qualificazioni verso il Mondiale in Qatar del 2022. Anche in Nord e Centro America si sono disputate alcune partite nella notte, con gli USA di Weston McKennie che hanno battuto il Messico in una partita sempre sentitissima proprio grazie alla mezz’ala bianconera e al gol di Pulisic.

Nelle altre partite Panama si è aggiudicata la partita contro l’Honduras per 3-2, il Canada bene 1-0 sul Costa Rica e pareggio tra El Salvador e Jamaica per 1-1.

Mancano sette partite alla fine delle qualificazioni CONCACAF e a guidare il gruppo sono proprio USA e Messico a quota 14. Subito dietro il Canada a 13, Panama al quarto posto con 11 punti ed in piena zona play-off.

I risultati della notte:

Honduras-Panama 2-3

30′ Elis (H), 59′ Moya (H), 77′ Waterman (P), 81′ Yanis (P), 85′ Davis (P)

El Salvador-Giamaica 1-1

82′ Antonio (G), 90′ Roldan (E)

USA-Messico 2-0

74′ Pulisic, 85′ McKennie

Canada-Costa Rica 1-0

57′ David

La classifica:

USA 14

Messico 14

Canada 13

Panama 11

Costa Rica 6

Giamaica 6

El Salvador 6

Honduras 3

