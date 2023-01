Qualificazioni Australian Open: avanzano Arnaldi, Bellucci e Darderi

11-01-2023 11:24

Sono tre, sui 16 iscritti al primo turno, i tennisti italiani capaci di spingersi fino all’ultimo turno delle qualificazioni degli Australian Open, il primo Slam della stagione al via il prossimo 16 gennaio.

Si tratta di Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luciano Darderi, ma solo due di essi potranno aggiungersi al quintetto formato da Matteo Berrettini, Jannik Siner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, tutti già ammessi al tabellone principale, i primi tre come teste di serie.

Arnaldi, numero 134 del ranking ATP e testa di serie numero 22 nelle qualificazioni, ha sofferto più del previsto contro l’australiano Bolt, numero 630 del ranking, imponendosi per 5-7, 7-5, 6-4. Il sanremese si giocherà l’accesso al tabellone contro un altro tennista di casa, Max Purcell, numero 204 del mondo.

Bellucci e Darderi invece si affronteranno in finale in un derby fratricida: in semifinale il bustocco ha eliminato Francesco Passaro, testa di serie numero 13, con il punteggioo di 7-6(5), 6-3, mentre il romano ha avuto ragione in tre set della wild card australiana Dane Sweeny (7-5, 1-6, 6-1).

Eliminati Gianluca Mager, sconfitto dall’ucraino Oleksii Krutykh, e Giulio Zeppieri, superato dallo svizzero Leandro Riedi al termine di un match-fiume nel quale il semifinalista di Umago 2022 ha fallito tre match-point nel tie-break decisivo, perso ad 11.