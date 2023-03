Nelle partite valide per la qualificazione agli Europei di Germania 2024, Cristiano Ronaldo grande protagonista nel tennistico risultato del Portogallo contro il Lussemburgo.

26-03-2023 23:18

Nella giornata di gare di oggi, domenica 26 marzo, sono andate in scena, oltre a Malta-Italia, altre sette partite in cui sono stati protagonisti anche diversi calciatori che militano, o hanno militato nel nostro Paese.

Qualificazioni Europei 2024, Gruppo K: Hojlund non basta per battere il Kazakistan

Nel pomeriggio in Kazakistan la formazione situata nell’Asia Centrale batte la Danimarca per 3-2: non basta la doppietta di Hojlund al 21′ ed al 35′. Nello stesso girone, la Slovenia batte in casa a Lubiana il San Marino per 2-0. In vantaggio al 56′ con Sesko, gara in discesa per la squadra dell’ex Jugoslavia, che raddoppia con l’autorete di Roberto Di Maio, difensore classe ’82 (visto in B con la Nocerina). Finlandia-Irlanda del Nord termina 1-0 per gli scandinavi.

GRUPPO H

KAZAKISTAN-DANIMARCA 3-2 [21′, 36′ Hojlund (D), 73′ rig. Zaynutdinov (K), 86′ Tagybergen (K), 89′ Aimbetov (K)]

SLOVENIA-SAN MARINO 2-0 [56′ Sesko, 60′ aut. Di Maio]

IRLANDA DEL NORD-FINLANDIA 0-1 [28′ Kallman]

Gruppo J: Ronaldo apre le danze per il 6-0 al Lussemburgo

Impegno facile per il Portogallo che batte per 6-0 il Lussemburgo in trasferta: doppietta di Cristiano Ronaldo e rete del milanista Leao nel tennistico risultato maturato nel granducato. La sfida tra Liechtenstein e l’Islanda è terminata con un altro largo successo per la formazione isolana per 7-0. Slovacchia e Bosnia è terminata 2-0 con la rete, tra gli altri, dell’ex Sassuolo Haraslin.

GRUPPO J

LIECHTENSTEIN-ISLANDA 0-7 [3′ Olafsson, 38′ Haraldsson, 48′, 68′ e 73′ Gunnarsson, 85′ Gudjohnsen, 87′ Ellertsson]

LUSSEMBURGO-PORTOGALLO 0-6 [9′ Cristiano Ronaldo, 15′ Joao Felix, 18′ Bernardo Silva, 31′ Cristiano Ronaldo, 77′ Otavio, 89′ Leao]

SLOVACCHIA-BOSNIA 2-0 [13′ Mak, 40′ Haraslin]

Gruppo C: Saka e Kane liquidano la pratica Ucraina

Nell’altro incontro del girone in cui è stata inserita la formazione di Mancini, nel pomeriggio l’Inghilterra ha battuto per 2-0 l’Ucraina. In tre minuti, al 37′ ed al 40′ Kane e Saka regalano la vittoria alla squadra di Southgate che guida il gruppo a 6 punti. Ha riposato la Macedonia del Nord, che ha negato agli azzurri la qualificazione allo scorso mondiale del Qatar.

INGHILTERRA-UCRAINA 2-0 [37′ Kane, 40′ Saka]

MALTA-ITALIA 0-2 [15′ Retegui, 27′ Pessina]