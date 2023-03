Ronaldo: "Nuovo capitolo, aiuterò il mio Portogallo"

Il giocatore lusitano ha parlato in conferenza stampa in vista della prima gara con Martinez in panchina.

22-03-2023 21:26

Dopo la delusione dell’ultimo Mondiale in Qatar, per il Portogallo è tempo di una nuova era con Roberto Martinez in panchina. In campo c’è sempre Cristiano Ronaldo, ora all’Al-Nassr, che ha parlato così in conferenza stampa prima della sfida con il Liechtenstein, valida per le qualificazioni a Euro 2024. CR7: “Siamo tutti molto motivati, inizia un nuovo capitolo con un nuovo allenatore che ha idee diverse, ma quella di fondo è sempre la stessa, ovvero vincere e portare il Portogallo ai massimi livelli”.

Ronaldo ha poi aggiunto: “Vogliamo partire con il piede giusto, sappiamo che sulla carta questa partita può sembrare facile, ma il calcio si è molto evoluto e non esistono più avversari semplici. Comunque, l’aria in ritiro è molto positiva, siamo tutti molto motivati e questa è la cosa più importante“. CR7 è sempre lui: “Io sono sempre pronto a tutto, sono in Nazionale da 20 anni ed è sempre un orgoglio essere qui”.