Qualificazioni Europei donne 2023: buona la prima per l'Italia

11-11-2021 20:19

Grazie a un parziale finale di 6-0 facente seguito a un altro di 9-5 nell’ultimo quarto comincia bene il cammino dell’Italia nel girone H delle qualificazioni per i campionati europei di basket femminile del 2023. Le azzurre a Piestany hanno battuto la Slovacchia padrona di casa per 69-66 ribaltando il risultato negli ultimi 17 secondi con due tiri liberi a segno di Nicole Romeo, poi con una palla rubata e canestro in sospensione di Cecilia Zandalasini e infine con altri due liberi di Romeo a segno, infine la tripla sbagliata da Sabina Oroszova allo scadere ha dato la vittoria alle ragazze di Lino Lardo.

Una grande rimonta delle azzurre che avevano chiuso il terzo quarto sotto di 13, 56-43, dopo il primo era terminato sul 26-23 per le slovacche e poi all’intervallo lungo il punteggio era in parità sul 33. Negli ultimi dieci minuti quindi il parziale a favore delle nostre è stato di 26-10. Romeo ha chiuso con 19 punti e ben 5 su 7 da tre, 17 punti più 8 assist per Zandalasini, 16 punti per Martina Bestagno. Domenica le ragazze saranno impegnate a Faenza col Lussemburgo.

OMNISPORT