Qualificazioni Mondiali 2023: Italia vietato sbagliare

24-08-2022 10:06

Giornata importante per il futuro della nazionale italiana di Basket.

La squadra allenata da coach Pozzecco infatti, comincerà questo pomeriggio a Riga contro l’Ucraina il proprio cammino nella seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2023. Il secondo impegno sarà invece sabato contro la Georgia, con gli azzurri che sono obbligati a vincere per fare un passo decisivo verso la rassegna iridata.

Dopo aver vinto il primo girone davanti a Islanda e Paesi Bassi, gli azzurri si incroceranno ora con le già citate Ucraina e Georgia, oltre che alla Spagna. L’Italia è in testa con un record di 3-1 in compagnia di islandesi e spagnoli e proprio per questo motivo possono già essere decisive questi due incontri di fine agosto.

La nazionale ucraina è senza dubbio una squadra da non sottovalutare in cui Sviatoslav Mykhailiuk è la stella. Il giocatore dei Toronto Raptors ha segnato oltre 18 punti di media nelle ultime partite giocate con la propria nazionale nelle qualificazioni (18.3) ed è il principale terminale offensivo. Fari punti anche su Alex Len, centro di 216 centimetri dei Sacramento Kings, che può mettere in grande difficoltà la difesa azzurra.

Ecco come coach Pozzecco ha presentato la sfida: “Da Pinzolo lavoriamo per giocarci le partite che contano. Rispettiamo l’Ucraina per motivi cestistici e non solo. Contro la Slovenia hanno disputato un’ottima gara perdendo di pochi punti e di sicuro a Riga non ci attende una partita semplice. Soprattutto ho grande rispetto verso i miei giocatori, che potrebbero essere altrove a riposarsi o a spassarsela e invece sono in raduno a Brescia per il solo piacere di indossare la Maglia Azzurra dopo un’annata lunga e faticosa con i club. Tra loro una menzione speciale per Gigi Datome, uomo vero e capitano con la C maiuscola verso cui nutro una stima incondizionata”.