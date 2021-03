Qualificazioni Mondiali: Cinquina del Curacao di Hiddink

Non solo le nazionali europee, dall’altra parte del mondo, ci sono anche le squadre del Nord e Centro America che sono impegnate in questi giorni nelle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Come il Curacao allenato da Guus Hiddink, guru del calcio olandese: i suoi hanno rifilato una manita pesante che ha schiantato nella notte italiana il malcapitato St Vincent/Grenadines. Netta vittoria anche del Canada, che ha rifilato un 5-1 alle Bermuda.

Vittorie convincenti anche per Trinidad e Tobago che hanno superato 3-0 il Guyana, per Haiti che ha avuto la meglio sul Belize per 2-0, e per Panama ed El Salvador che hanno rispettivamente battuto Barbados (1-0) e Grenada (2-0).

QUALIFICAZIONE NORD E CENTRO AMERICANE: I RISULTATI

Haiti-Belize 2-0

Curacao-St Vincent/Grenadines 5-0

Trinidad e Tobago-Guyana 3-0

Canada-Bermuda 5-1

Panama-Barbados 1-0

El Salvador-Grenada 2-0

OMNISPORT | 26-03-2021 10:54