Qualificazioni Mondiali: Francia e Belgio qualificate, dramma Olanda

Serata di altri verdetti relativi alle qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2022: la Francia fa festa contro il Kazakistan, battuto per 8-0 grazie a un poker di Mbappé, alla doppietta di Benzema e alle reti di Rabiot e Griezmann, e stacca il pass per la competizione che li vede campioni in carica.

Stessa sorte per il Belgio, che grazie al 3-1 rifilato all’Estonia chiude definitivamente i conti nel Gruppo E staccando un Galles che vince contro la Bielorussia grazie, anche, alla doppietta di Ramsey.

Clamoroso, invece, quanto accade nel Gruppo G: nel pomeriggio la Turchia stende il Gibilterra con un secco 6-0 (a segno gli “italiani” Demiral e Muldur), proprio mentre le speranze della qualificazione della Norvegia, fermata clamorosamente in casa sullo 0-0 dalla Lettonia, si trasformavano in dramma sportivo.

O almeno, così è stato fino all’82’ di Montenegro-Olanda: perché sullo 0-2 con doppietta di Depay le ambizioni dei norvegesi erano praticamente nulle. In 4 minuti Vukotic e Vujnovic si sono messi di traverso pareggiando contro gli olandesi e rimandando tutto all’ultima giornata.

Senza Dzeko, ancora indisponibile dopo il risentimento muscolare del Derby milanese, la Bosnia perde in superiorità numerica (per più di un tempo), dicendo addio alla possibilità di giocare i Mondiali 2022. Niente da fare per Pjanic eliminati, k.o in casa contro la Finlandia per 3-1.

La squadra nordica, invece, conquista il secondo posto e punta ora ai playoff, per i quali lotta anche l’Ucraina. La Francia, impegnata in serata contro il Kazakistan, dovrebbe invece strappare il pass diretto.

GRUPPO D

BOSNIA-FINLANDIA 1-3 [33′ Forss (F), 55′ Lod (F), 69′ Menalo (B), 73′ O’Shaugnessy (F)]

FRANCIA-KAZAKISTAN 8-0 [6′ Mbappé (F), 12′ Mbappé (F), 32′ Mbappé (F), 55′ Benzema (F), 59′ Benzema (F), 75′ Rabiot (F), 84′ Griezmann (F), 87′ Mbappé (F)]

GRUPPO E

BELGIO-ESTONIA 3-1 [11′ Benteke (B), 53′ Carrasco (B), 70′ Sorga (E), 74′ T. Hazard (B)]

GALLES-BIELORUSSIA 5-1 [3′ Ramsey (G), 20′ Williams (G), 50′ Ramsey (G), 77′ Davies (G), 87′ Kontsevoy (B), 89′ Roberts (G)]

GRUPPO G

NORVEGIA-LETTONIA 0-0

TURCHIA-GIBILTERRA 6-0 [11′ Akturkoglu (T), 38′ Dervisoglu (T), 41′ Dervisoglu (T), 65′ Demiral (T), 81′ Dursun (T), 85′ Muldur (T)]

OLANDA-MONTENEGRO 2-2 [25′ Depay (O), 54′ Depay (O), 82′ Vukotic (M), 86′ Vujnovic (M)]

