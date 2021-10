Qualificazioni Mondiali, risultati 7ª giornata

Era riuscita nell’impresa di fermare l’Italia, dopo l’exploit della Nazionale azzurra agli Europei. A sorpresa, nel nuovo turno di qualificazione ai Mondiali, la Bulgaria è invece caduta in Lituania, per 3-1. Un risultato che avvicina la rappresentativa di Mancini a Qatar 2022.

Nell’altra gara del pomeriggio, nel sabato delle qualificazioni ai Mondiali del prossimo anno, la Bosnia ha conquistato il campo del Kazakistan, mentre l’Ucraina in serata ha espugnato la Finlandia.

Successo esterno dell’Irlanda che passa 3-0 in Azerbaigian per il Gruppo A. Nel Gruppo B vince la Svezia, a segno Forsberg su rigore, il solito Isak e Quaison. La Grecia vince nel finale grazie al rigore trasformato da Bakasetas e al goal di Pelkas.

Nella prima gara del Gruppo F, McTominay regala la vittoria alla Scozia contro Israele in pieno recupero. In serata si giocano Moldavia-Danimarca e Far Oer-Austria.

GRUPPO A

LUSSEMBURGO-SERBIA ore 20:45

AZERBAIGIAN-IRLANDA 0-3 [7′ e 39′ Robinson, 90′ Ogbene]

GRUPPO B

SVEZIA-KOSOVO 3-0 [29′ rig. Forsberg, 62′ Isak, 79′ Quaison]

GEORGIA-GRECIA 0-2 [90′ rig . Bakasetas, 95′ Pelkas]

GRUPPO C

LITUANIA-BULGARIA 3-1 [18′ Lasickas (L), 64′ Despodov (B), 82′ e 84′ Cernych (L)]

SVIZZERA-IRLANDA DEL NORD ore 20:45

GRUPPO D

KAZAKISTAN-BOSNIA E HERZEGOVINA 0-2 [25′ e 66′ Prevljak]

FINLANDIA-UCRAINA 1-2 [4′ Yarmolenko (U), 29′ Pukki (F), 34′ Yaremchuk (U)]

GRUPPO F

MOLDAVIA-DANIMARCA ore 20:45

SCOZIA-ISRAELE 3-2 [5′ Zahavi (I), 30′ McGinn (S), 32′ Dabbur (I), 57′ Dykes, 94′ McTominay (S)]

FAR OER-AUSTRIA ore 20:45

GRUPPO I

ANDORRA-INGHILTERRA ore 20:45

UNGHERIA-ALBANIA ore 20:45

POLONIA-SAN MARINO ore 20:45

OMNISPORT | 09-10-2021 20:19