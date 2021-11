Qualificazioni mondiali: Serbia, Spagna e Croazia qualificate, Portogallo al playoff

14-11-2021 23:27

La domenica si apre con la Croazia che stacca il pass per i Campionati del Mondo del 2022 . Alla formazione allenata da Zlatko Dalic serviva una vittoria per assicurarsi la qualificazione e la vittoria è arrivata a Spalato contro la Russia che si era presentata all’appuntamento da capolista del Gruppo H . A decidere la sfida che è valso il sorpasso in extremis è stata un’autorete di Kudryashov che, all’81’, nel tentativo di spazzare l’area a seguito di un cross dalla destra, con un tocco sfortunato ha battuto imparabilmente Safonov. La Croazia, che aveva un unico risultato a disposizione, supera quindi la Russia (che si accontenta dei playoff) e chiude il girone a quota 23, ovvero uno in più dei rivali. Sempre nel Gruppo H, da registrare il 6-0 con il quale la Slovacchia si è imposta sul campo di Malta , mentre la Slovenia ha regolato con un 2-1 Cipro a Ljubljana.

Nel gruppo J, comandato dalla Germania, è la Macedonia del Nord a prendersi il secondo posto: decisiva la vittoria per 3-1 contro l’Islanda in casa per non farsi sorpassare dalla Romania, il cui 0-2 in Liechtenstein è vano. Protagonista della giornata è stato Eljif Elmas: il centrocampista del Napoli ha firmato la doppietta decisiva per blindare la seconda piazza dietro alla Germania, che ha chiuso dilagando in Armenia per 1-4.

Lo spareggio tra Portogallo e Serbia termina invece con un clamoroso 1-2 che condanna CR7 e compagni allo spareggio, mentre al Mondiale diretto ci vanno Tadic e compagni. Nell’altra partita del gruppo vittoria di orgoglio dell’Irlanda sul campo del Lussemburgo, successo che vale il terzo posto in classifica. Ok anche la Spagna, che sopravvive agli assalti della Svezia e centra il primo posto grazie a Morata. Chiude il programma il pareggio tra Grecia e Kosovo.

GRUPPO A

LUSSEMBURGO-IRLANDA 0-3 [67′ Duffy, 76′ Ogbene, 88′ Robinson]

PORTOGALLO-SERBIA 1-2 [2′ Renato Sanches (P), 33′ Tadic (S), 90′ Mitrovic (S)]

GRUPPO B

GRECIA-KOSOVO [44′ Masouras (G), 76′ Rrahmani (K)]

SPAGNA-SVEZIA 1-0 [86′ Morata]

GRUPPO H

MALTA-SLOVACCHIA 0-6 [6’ Rusnak, 8’ Duda, 16’ Rusnak, 69’ Duda, 72’ De Marco, 81’ Duda]

SLOVENIA-CIPRO 2-1 [48’ Zajc (S), 84’ Gnezda Cerin (S), 89’ Kakoulis (C)]

CROAZIA-RUSSIA 1-0 [81’ aut. Kudryashov]

GRUPPO J

LIECHTENSTEIN-ROMANIA 0-2 [7′ Man, 87′ Bancu]

ARMENIA-GERMANIA 1-4 [15′ Havertz (G), 45+4′ rig. e 50′ Gundogan (G), 59′ rig. Mkhitaryan (A), 64′ Hofmann (G)]

MACEDONIA DEL NORD-ISLANDA 3-1 [7′ Alioski (M), 54′ Thorsteinsson (I), 65′ e 86′ Elmas (M)]

OMNISPORT