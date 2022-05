31-05-2022 18:34

Il tecnico della Scozia, Steve Clarke, si dice “disperato” mentre prepara l’incontro di qualificazione alla Coppa del Mondo del Qatar 2022, che si giocherà contro l’Ucraina.

Le due squadre si incontreranno questa settimana a Hampden Park in una semifinale di qualificazione UEFA, e la vincente affronterà il Galles per un posto al torneo di fine anno.

La partita segnerà il primo incontro competitivo dell’Ucraina da quando la nazione è stata invasa dalla Russia a febbraio, con i neutrali che probabilmente faranno il tifo per i visitatori di Oleksandr Petrakov a Glasgow.

Parlando in vista dello scontro, Clarke afferma che il tenore emotivo della partita sarà guidato dagli avversari, ma insiste sul fatto che la sua squadra sarà concentrata solo sui propri obiettivi in campo.

“Abbiamo sempre detto che ci saremmo fatti guidare dagli ucraini su come si sentivano”, ha dichiarato.

Hanno deciso di portare i loro calciatori fuori dal Paese e in un campo di allenamento per prepararsi alla partita perché vogliono giocare, vogliono provare a dare una spinta alla loro nazione qualificandosi per il Qatar“.

La partita andrà avanti, ma con l’orribile influenza esterna, noi ci concentreremo sul gioco del calcio”.

Non c’è nulla che non sia un buon pensiero e un buon augurio per loro, tranne che durante la partita”.

“Loro vogliono andare in Qatar per rappresentare il loro Paese, ma io voglio andare in Qatar con la Scozia.

“Il mio staff ha una gran voglia di andare e soprattutto i nostri giocatori hanno una gran voglia di portare il loro Paese in una fase finale di Coppa del Mondo, quindi è su questo che ci concentriamo”.