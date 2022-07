Qualifiche GP Austria: Verstappen strappa la pole, Ferrari subito dietro

08-07-2022 18:44

Max Verstappen partirà davanti a tutti nel GP d’Austria. Il pilota olandese fa il miglior tempo sul circuito di Spielberg, precedendo le due Ferrari, comunque positive in questo venerdì di qualifiche. Quarto Perez, Russell resta quinto, mentre Hamilton si deve accontentare della decima casella.

Le Rosse partono forte, ma il primo giro di Carlos Sainz viene cancellato per un’irregolarità – accadrà la stessa identica cosa poco dopo a Max Verstappen. Charles Leclerc davanti a tutti a fine primo giro, con 44 millesimi di vantaggio su Perez. Poi riescono a fare meglio sia Hamilton che lo stesso Verstappen. I primi eliminati invece saranno Ricciardo, Stroll, Zhou, Latifi e Vettel.

Lewis Hamilton è protagonista in Q2, migliorando più volte il suo tempo. Bene anche George Russell, suo compango di scuderia in Mercedes. Ma prima della fine del secondo round, Charles Leclerc piazza il miglior tempo precedendo anche Verstappen. Ad essere eliminati, Gasly, Albon, Bottas, Tsunoda e Norris.

Verstappen rimette subito la freccia sulle due Ferrari, mentre Perez viene investigato per un fuori pista ma evita penalità. Poi, a sorpresa, Lewis Hamilton perde il controllo del posteriore e va a sbattere sul muretto. La sua gara finirà con il decimo miglior tempo. Bandiera rossa in pista per ben due volte in Q3, perché anche la Mercedes di Russell deraglia in seguito a un testa-coda. Si riprende poi a 2:30 dal termine, ma Verstappen consolida la sua posizione su Leclerc, Sainz e tutti gli altri piloti: l’olandese partirà davanti a tutti sulla griglia di partenza.

1ª Fila: 1. Max Verstappen (Red Bull); 2. Charles Leclerc (Ferrari)

2ª Fila: 3. Carlos Sainz (Ferrari); 4. Sergio Perez (Red Bull)

3ª Fila: 5. George Russell (Mercedes); 6. Esteban Ocon (Alpine)

4ª Fila: 7. Kevin Magnussen (Haas); 8. Mick Schumacher (Haas)

5ª Fila: 9. Fernando Alonso (Alpine); 10. Lewis Hamilton (Mercedes)

6ª Fila: 11. Pierre Gasly (AlphaTauri); 12. Alexander Albon (Williams)

7ª Fila: 13. Valtteri Bottas (Alfa Romeo); 14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

8ª Fila: 15. Lando Norris (McLaren); 16. Daniel Ricciardo (McLaren)

9ª Fila: 17. Lance Stroll (Aston Martin); 18. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

10ª Fila: 19. Nicholas Latifi (Williams); 20. Sebastian Vettel (Aston Martin)