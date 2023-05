Qualifiche Miami, Alonso: "La differenza è che ora ho una macchina"

Il pilota spagnolo: "La squadra crede in me e nel lavoro di sviluppo che stiamo seguendo, altrove le cose erano diverse".

06-05-2023 23:47

Sorride ancora una volta Fernando Alonso, che a Miami partirà secondo: “Sono state ottime qualifiche, nella FP3 avevamo un po’ perso la strada, ma poi il team è tornato indietro e la vettura è come se avesse ripreso vita. Mi sono molto divertito nel guidare l’Aston Martin, specie nella zona più lenta“.

“Ho sempre grandi stimoli, non è che sono cambiato così tanto – continua Alonso -. La differenza la fa la macchina che ho e prima non avevo. La squadra crede in me e nel lavoro di sviluppo che stiamo seguendo, altrove le cose erano diverse“.